lunes, octubre 6, 2025
Justicia Federal obliga a Vialidad a ejecutar obras en la Ruta 40

RIO NEGRO
Redacción
La Justicia Federal ordenó al Estado Nacional realizar obras de reparación en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Bariloche con El Bolsón, tras una demanda iniciada por la Fiscalía de Estado de Río Negro en 2022.

El fallo obliga a Vialidad Nacional a ejecutar de forma inmediata bacheo, señalización y mantenimiento básico en este corredor clave para la conectividad andina, el turismo y la economía regional.

La Cámara Federal de General Roca ratificó la sentencia de primera instancia, rechazando la apelación nacional y destacando la urgencia de las obras.

Desde la Fiscalía de Estado se subrayó que la resolución deja en evidencia la falta de respuesta de Vialidad y reconoce el derecho de la provincia a reclamar por la seguridad de sus habitantes.

El fallo marca un precedente para la Patagonia, al considerar que las rutas seguras son un derecho vinculado a la vida y la integridad de quienes circulan por la zona.

Previous article
Río Negro cobrará aranceles a extranjeros por salud y educación
Redacción
