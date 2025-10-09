spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 9, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Un fallo obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 151 en seis meses

RIO NEGRO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Juzgado Federal de General Roca resolvió a favor de la Provincia de Río Negro en la causa por el abandono de la Ruta Nacional 151, tras el amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y entidades empresarias.

El juez Hugo Greca ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) presentar un plan de acción en un plazo de 10 días y comenzar las obras de reparación y mantenimiento en un máximo de 90 días.

La sentencia reconoce el derecho colectivo a la seguridad vial y responsabiliza a Vialidad Nacional por la falta de conservación. Además, establece que los trabajos deberán completarse dentro de los seis meses posteriores al fallo.

El planteo judicial, elaborado por la Fiscalía de Estado de Río Negro, denunció el deterioro de 150 kilómetros de la traza entre Cipolletti y el límite con La Pampa, lo que afecta traslados educativos, sanitarios y productivos.

Previous article
Justicia Federal obliga a Vialidad a ejecutar obras en la Ruta 40
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Capacitación gratuita para trabajadores de edificios

NEUQUÉN 0
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén...

Música, danza y tradición en el Gran encuentro de payadores neuquinos

ENTRETENIMIENTOS 0
El sábado 11 de octubre a las 20, el...

Policía del Neuquén: 294 nuevos integrantes asumirán funciones

POLICIALES 0
El Gobierno de la provincia del Neuquén oficializó el...

Más leídos

Capacitación gratuita para trabajadores de edificios

NEUQUÉN 0
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén...

Música, danza y tradición en el Gran encuentro de payadores neuquinos

ENTRETENIMIENTOS 0
El sábado 11 de octubre a las 20, el...

Policía del Neuquén: 294 nuevos integrantes asumirán funciones

POLICIALES 0
El Gobierno de la provincia del Neuquén oficializó el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.