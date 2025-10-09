Un fallo obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 151 en seis meses

El Juzgado Federal de General Roca resolvió a favor de la Provincia de Río Negro en la causa por el abandono de la Ruta Nacional 151, tras el amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y entidades empresarias.

El juez Hugo Greca ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) presentar un plan de acción en un plazo de 10 días y comenzar las obras de reparación y mantenimiento en un máximo de 90 días.

La sentencia reconoce el derecho colectivo a la seguridad vial y responsabiliza a Vialidad Nacional por la falta de conservación. Además, establece que los trabajos deberán completarse dentro de los seis meses posteriores al fallo.

El planteo judicial, elaborado por la Fiscalía de Estado de Río Negro, denunció el deterioro de 150 kilómetros de la traza entre Cipolletti y el límite con La Pampa, lo que afecta traslados educativos, sanitarios y productivos.