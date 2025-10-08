Crecimiento sostenido: la minería no metalífera gana terreno en Neuquén

Neuquén consolida su crecimiento en la minería no metalífera, un sector clave para la obra pública, la industria y las cadenas de valor regionales. Según el balance 2024 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la producción provincial alcanzó un valor de $33.994 millones y un volumen total de 3,87 millones de toneladas, generando bases firmes para el desarrollo del sector en 2025.

El 62,3% de la producción correspondió a rocas de aplicación, principalmente áridos, caliza y piedra laja, mientras que el 31,4% provino de minerales industriales como yeso, baritina y bentonita. Los áridos se mantienen como el principal insumo, representando el 81,6% del total, esenciales para la expansión de obras, infraestructura y desarrollo urbano.

Con 125 yacimientos activos y 3.345 puestos de trabajo directos e indirectos, la actividad minera impacta especialmente en Zapala, Picunches y Pehuenches, donde impulsa a proveedores y servicios. El sector registra además un 8,65% de participación femenina, reflejando un avance sostenido en la incorporación de mujeres.

En el plano comercial, el 95% de la producción se destina al mercado interno, mientras que Chile y Estados Unidos son los principales destinos externos: 21.006 toneladas exportadas a Chile por $1.056 millones, y envíos de bentonita a EE.UU. para alimento balanceado.

La secretaría provincial impulsa una gestión ambiental con trazabilidad y buenas prácticas extractivas, además de obras de infraestructura que fortalecen la competitividad y el desarrollo sostenible del sector.