lunes, octubre 6, 2025
Camuzzi retoma obras clave en el Sistema Cordillerano Patagónico

ENERGIA
Redacción
El plan maestro de Camuzzi para la potenciación del Sistema Cordillerano Patagónico continúa avanzando con obras clave que buscan garantizar la confiabilidad y sostenibilidad del suministro de gas natural en la región.

Desde el 2 de junio de 2025, comenzaron los trabajos de construcción de la nueva Planta Compresora de Alto Río Senguer, junto con el montaje de un equipo de compresión en Gobernador Costa, movilizando maquinaria, herramientas y retroexcavadoras para la ejecución de las tareas.

El proyecto fue reconfigurado y ampliado, incorporando la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín y la construcción de una planta compresora en Holdich, Chubut, que permitirá incrementar la presión y transportar gas a distintas localidades de manera eficiente.

La finalización de las obras de Gobernador Costa y Alto Río Senguer cuenta con financiamiento de los Bancos Provinciales de Chubut y Neuquén por $24.800 millones, mientras que la interconexión y la planta en Holdich representan una inversión adicional de $25.812 millones, totalizando más de $50.600 millones para todo el proyecto.

El Sistema Cordillerano-Patagónico abarca casi 1.500 km de gasoductos troncales y más de 200 km de loops, suministrando gas a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Estas obras permitirán reactivar factibilidades para nuevos usuarios, detenidas desde 2022 por la creciente demanda de gas y la falta de ejecución de obras oportunas, asegurando el desarrollo sostenido a largo plazo en las localidades beneficiadas.

Empresarios argentinos viajan a Texas en busca de inversiones para Vaca Muerta
