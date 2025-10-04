spot_img
lunes, octubre 6, 2025
Empresarios argentinos viajan a Texas en busca de inversiones para Vaca Muerta

ENERGIA
Redacción
Author: Redacción
Una comitiva de empresarios petroleros argentinos viajará del 21 al 23 de octubre a Midland, Texas, para participar del Permian Basin International Oil Show 2025 (PBIOS 2025), considerada la feria más relevante de la industria petrolera en Estados Unidos.

La misión, organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC), tiene como objetivos atraer inversiones hacia Vaca Muerta, conocer la operatoria de la Cuenca Pérmica, intercambiar experiencias para reducir costos de pozos y generar alianzas estratégicas.

La delegación participará de seminarios, paneles y visitas técnicas a operadoras locales. Entre los temas centrales figuran: mejores prácticas de la cadena de valor energética, cooperación público-privada y asociaciones estratégicas que amplíen la llegada de capital y servicios a la Argentina.

“La Argentina representa hoy una oportunidad concreta de diversificación para compañías con exposición a Permian”, señaló Ariel Masut, presidente de la ATCC.

La Cuenca Pérmica, que será sede del encuentro, es la zona productora de petróleo más grande de Estados Unidos y concentra una proyección de casi el 70% de la producción nacional de crudo para 2040.

