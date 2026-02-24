Recusan al fiscal Vignaroli en la investigación contra el intendente Bertolini

La defensa del intendente de Plottier, Luis Bertolini, pidió el apartamiento del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración municipal.

El planteo fue presentado por los abogados Javier Muñoz y Maximiliano Gómez, quienes sostuvieron que el funcionario del Ministerio Público habría difundido información del expediente a la prensa y adelantado calificaciones legales antes de formular cargos. Según argumentaron, esa conducta configura un prejuzgamiento público y afecta el principio de inocencia.

En el escrito también solicitaron que cesen las filtraciones mediáticas vinculadas a la investigación y remarcaron que durante la etapa preliminar rige la reserva de las actuaciones.

La causa se inició a mediados de enero tras una denuncia que señala que el Ejecutivo municipal habría eximido a un barrio privado del pago de tasas y realizado contrataciones directas con una firma vinculada al entorno familiar del intendente.

En ese marco se realizaron allanamientos en distintos domicilios, incluido el del jefe comunal. Los posibles delitos bajo análisis son negociación incompatible, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego de los procedimientos, Bertolini declaró que no evalúa renunciar y vinculó las medidas a un intento de intimidación política.

El planteo de recusación deberá ser resuelto por la justicia mientras la investigación continúa.