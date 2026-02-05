Precipitaciones alivian el escenario crítico en Neuquén

Las lluvias registradas en las últimas horas en la provincia del Neuquén trajeron un alivio parcial en un contexto marcado por la sequía y el alto riesgo de incendios forestales, según informó el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz.

El funcionario señaló que, si bien las precipitaciones no alcanzan para revertir el escenario de déficit hídrico, contribuyen a disminuir la peligrosidad extrema por incendios y a mejorar las condiciones ambientales en distintas zonas del territorio.

De acuerdo con el reporte oficial, las rutas se encuentran en general transitables y no se registraron afectaciones de consideración, aunque se insiste en extremar las precauciones al circular debido a la inestabilidad climática.

Desde el área de Vialidad destacaron que las lluvias también favorecen la hidratación de napas y suelos, que vienen siendo fuertemente castigados por la falta de precipitaciones.

No obstante, se informó que la Ruta Provincial 2, en el tramo de proyección hacia Tricao Malal, permanece intransitable.

En tanto, las rutas provinciales 53 y 54, que conectan Manzano Amargo con Coyuco Cochico, están habilitadas con extrema precaución, con personal de Vialidad trabajando de manera permanente para sostener la traza, luego de los daños ocasionados por tormentas anteriores.

En los principales corredores, se indicó que la Ruta Nacional 40, en sus tramos sur, centro y norte, y la Ruta Provincial 46 presentan lloviznas de variada intensidad, por lo que se recomienda consultar el estado de transitabilidad antes de viajar.

Además, no se aconseja circular durante la tarde y la noche, cuando se esperan los núcleos de tormenta más intensos. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta este jueves, con bajas temperaturas que podrían extenderse hasta el domingo.