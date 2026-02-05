Brigadistas neuquinos se suman al operativo en Chubut

El próximo viernes 6 de febrero, la provincia de Neuquén enviará 20 brigadistas adicionales para colaborar en el combate del fuego que continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces y otras zonas afectadas de la provincia de Chubut. Al operativo se sumará también personal del SIEN, para reforzar la asistencia sanitaria en terreno.

Neuquén ya había enviado ayuda hace más de un mes, tras un pedido formal de las autoridades y ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a la cordillera patagónica. Actualmente, 15 brigadistas neuquinos, junto con equipamiento especializado, se encuentran desplegados en la zona de Cholila.

El fuego permanece activo y ya consumió miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas, además de generar evacuaciones preventivas de turistas y pobladores en sectores como Puerto Patriada y Lago Puelo.

El refuerzo enviado por Neuquén forma parte de un operativo interjurisdiccional que involucra brigadistas de distintas provincias, personal federal, bomberos voluntarios y el apoyo de medios aéreos.

En total, cerca de 500 combatientes trabajan actualmente en las zonas críticas, con el respaldo de maquinaria pesada y recursos logísticos distribuidos estratégicamente para contener el avance del fuego.