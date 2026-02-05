spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, febrero 7, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Brigadistas neuquinos se suman al operativo en Chubut

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El próximo viernes 6 de febrero, la provincia de Neuquén enviará 20 brigadistas adicionales para colaborar en el combate del fuego que continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces y otras zonas afectadas de la provincia de Chubut. Al operativo se sumará también personal del SIEN, para reforzar la asistencia sanitaria en terreno.

Neuquén ya había enviado ayuda hace más de un mes, tras un pedido formal de las autoridades y ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a la cordillera patagónica. Actualmente, 15 brigadistas neuquinos, junto con equipamiento especializado, se encuentran desplegados en la zona de Cholila.

El fuego permanece activo y ya consumió miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas, además de generar evacuaciones preventivas de turistas y pobladores en sectores como Puerto Patriada y Lago Puelo.

El refuerzo enviado por Neuquén forma parte de un operativo interjurisdiccional que involucra brigadistas de distintas provincias, personal federal, bomberos voluntarios y el apoyo de medios aéreos.

En total, cerca de 500 combatientes trabajan actualmente en las zonas críticas, con el respaldo de maquinaria pesada y recursos logísticos distribuidos estratégicamente para contener el avance del fuego.

Previous article
Precipitaciones alivian el escenario crítico en Neuquén
Next article
Shell aportará USD 250 mil a becas provinciales
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Desarticulan un kiosco narco en Cipolletti

CIPOLLETTI 0
Un llamado anónimo al 0800-DROGAS del Ministerio de Seguridad...

Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar

NEUQUÉN 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló...

Estafa telefónica: declaran inexistentes dos préstamos bancarios

JUDICIALES 0
La Cámara Provincial de Apelaciones revocó parcialmente un fallo...

Más leídos

Desarticulan un kiosco narco en Cipolletti

CIPOLLETTI 0
Un llamado anónimo al 0800-DROGAS del Ministerio de Seguridad...

Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar

NEUQUÉN 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló...

Estafa telefónica: declaran inexistentes dos préstamos bancarios

JUDICIALES 0
La Cámara Provincial de Apelaciones revocó parcialmente un fallo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.