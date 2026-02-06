Shell aportará USD 250 mil a becas provinciales

spot_img
sábado, febrero 7, 2026
NEUQUÉN
El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves un acuerdo mediante el cual Shell Argentina SA, a través del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), realizará un aporte de 250 mil dólares al Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez.

La firma se realizó con la participación del presidente de Shell Argentina SA, Germán Burmeister, y representantes del IAPG. En ese marco, se informó que el Instituto se comprometió a difundir el programa educativo neuquino entre sus empresas asociadas.

A través de este esquema, Shell decidió patrocinar el Programa Educativo IAPG, lo que permitirá al Instituto realizar el aporte económico al plan de becas dentro del marco legal y regulatorio establecido por el gobierno provincial.

El Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, creado por la Ley 3418, tiene como objetivo promover la permanencia, el egreso y la reinserción educativa en todos los niveles, así como en la formación técnica, profesional y la capacitación laboral, para personas de entre 4 y 35 años residentes en la provincia.

En paralelo, el Ministerio de Educación informó que el lunes 9 de febrero se abrirá la inscripción para nuevos aspirantes a las Becas Gregorio Álvarez, correspondiente a los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario. El registro permanecerá abierto hasta el 20 de febrero.

También se habilitó un período extraordinario de reinscripción, del 23 al 27 de febrero, destinado a quienes fueron beneficiarios en 2024 y 2025 y no realizaron el trámite en diciembre pasado. Desde el área aclararon que se trata de una instancia excepcional y por única vez.

Para las solicitudes correspondientes a 2026, los requisitos incluyen ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos cinco años de residencia en la provincia, tener hasta 35 años y cumplir con los topes de ingresos familiares establecidos.

