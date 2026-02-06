spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Refuerzan controles y prevención en la Fiesta de la Confluencia

NEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco “Pancho” Baggio, realizó un balance positivo del operativo desplegado durante la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia, con foco en tránsito, defensa civil y seguridad en el sector del río.

Durante la jornada fue necesario remover siete vehículos mal estacionados, ubicados en garajes particulares y en ochavas, una situación que genera inconvenientes tanto para los vecinos como para la circulación de vehículos de gran porte. Según explicó el funcionario, en varios casos los autos debieron ser trasladados al predio municipal ante la falta de espacio para su reubicación.

Baggio detalló que todos los vehículos retirados quedaron registrados en una base de datos, lo que permite informar de manera inmediata a los propietarios sobre el lugar donde deben retirarlos.

Además, destacó el trabajo coordinado con las comisiones vecinales de los barrios Belgrano y Río Grande. En ambos casos, los presidentes barriales fueron notificados con antelación sobre el operativo y se difundieron los contactos de la base de grúas para alertar a los vecinos.

“Son barrios con calles angostas. Si se estaciona mal en una ochava o en un garaje, se complica todo. La grúa funcionó muy bien y el operativo fue efectivo”, señaló.

En cuanto al desarrollo general del evento, el subsecretario resaltó que, pese a la magnitud de la fiesta y la gran concurrencia de público, el esquema operativo funcionó de manera eficiente, con un desempeño destacado de tránsito, defensa civil y guardavidas.

Finalmente, se refirió a una situación recurrente durante las noches de recitales, como es el ingreso de personas al río. Ante ese riesgo, el municipio dispuso un refuerzo preventivo de 20 guardavidas por noche, desde las 21 horas hasta el cierre. En ese contexto, indicó que hubo intervenciones y asistencias para evitar situaciones de mayor gravedad.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

