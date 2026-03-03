Newsletter
martes, marzo 3, 2026
Paso Aguerre tendrá escuela secundaria y planta de GNC

ENERGIA
Redacción
La localidad de Paso Aguerre, cuya Comisión de Fomento es presidida por Marcelo Pino, recibió anuncios vinculados a infraestructura educativa y energética durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén.

En su discurso, el gobernador destacó el avance de la obra de la escuela secundaria, actualmente en ejecución, una demanda sostenida por la comunidad que permitirá ampliar la oferta educativa en la zona.

Además, confirmó la construcción de una planta de Gas Natural Comprimido (GNC). Se trata de una obra clave para la localidad, que hoy es la única de la provincia que no cuenta con suministro de gas por red.

El anuncio generó expectativa entre los vecinos, ya que la futura planta permitirá garantizar el acceso a energía y mejorar las condiciones para el desarrollo local.

