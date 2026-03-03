El gas en Europa subió 45% tras ataques de Irán a instalaciones en Qatar

El precio del gas natural en Europa aumentó cerca de 45% este lunes, menos de 48 horas después de que Irán lanzara ataques contra instalaciones estratégicas en Qatar, en el marco de la escalada vinculada al conflicto con Estados Unidos e Israel.

La ofensiva incluyó objetivos asociados a infraestructura energética qatarí y derivó en la interrupción inmediata de la producción de gas natural licuado (GNL) en la mayor planta del mundo.

Desde QatarEnergy confirmaron que la planta alimentada por el yacimiento South Pars/North Dome, el mayor campo de gas compartido a nivel global, suspendió sus operaciones ante los daños registrados y el riesgo de nuevos ataques.

La instalación es clave para el abastecimiento de GNL hacia Europa y Asia, por lo que su paralización impactó de inmediato en las expectativas de suministro global.

En paralelo, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el transporte marítimo de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico.

Como consecuencia, el precio de referencia europeo medido en el mercado virtual de los Países Bajos gestionado por Gasunie escaló hasta 46 euros por megawatt/hora.

Operadores del mercado reaccionaron ante el riesgo de una restricción prolongada del suministro, en un contexto de alta sensibilidad energética para la Unión Europea.