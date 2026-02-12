spot_img
jueves, febrero 12, 2026
Neuquén lideró el aumento mensual del empleo formal

ECONOMÍA
Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en el país, según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En noviembre de 2025, la provincia registró una suba interanual del 0,8%, en un escenario donde la mayoría de las jurisdicciones mostraron retrocesos en el empleo formal. Solo Santiago del Estero (+2,9%) y San Juan (+2,6%) superaron ese porcentaje.

En la comparación mensual, Neuquén también encabezó el ranking, con un incremento del 0,8% respecto de octubre. Detrás se ubicaron Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%).

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, señaló que el desempeño consolida a la provincia entre las de mejor evolución en el país por segundo año consecutivo.

Desde diciembre de 2023, Neuquén acumula más de 4.000 nuevos puestos de trabajo registrados, según datos oficiales.

Desde el Gobierno provincial atribuyen el crecimiento a políticas de promoción de inversiones, acompañamiento a pymes y articulación con sectores estratégicos de la economía.

Europa habilitó el ingreso de carne aviar argentina
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Recomiendan circular con precaución por trabajos en la Ruta 60

NEUQUÉN
Autoridades provinciales informaron que este viernes 13 de febrero...

Malena Resa espera definición sobre su continuidad

PLOTTIER
El Concejo Deliberante de Plottier ingresará en las próximas...

Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito

DEPORTES
San Carlos de Bariloche será sede de la primera...

