Neuquén lideró el aumento mensual del empleo formal

Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en el país, según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En noviembre de 2025, la provincia registró una suba interanual del 0,8%, en un escenario donde la mayoría de las jurisdicciones mostraron retrocesos en el empleo formal. Solo Santiago del Estero (+2,9%) y San Juan (+2,6%) superaron ese porcentaje.

En la comparación mensual, Neuquén también encabezó el ranking, con un incremento del 0,8% respecto de octubre. Detrás se ubicaron Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%).

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, señaló que el desempeño consolida a la provincia entre las de mejor evolución en el país por segundo año consecutivo.

Desde diciembre de 2023, Neuquén acumula más de 4.000 nuevos puestos de trabajo registrados, según datos oficiales.

Desde el Gobierno provincial atribuyen el crecimiento a políticas de promoción de inversiones, acompañamiento a pymes y articulación con sectores estratégicos de la economía.