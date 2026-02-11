Europa habilitó el ingreso de carne aviar argentina

La Unión Europea volverá a habilitar desde el 1 de marzo el ingreso de carne aviar argentina, una decisión que restituye previsibilidad al sector y reabre un mercado considerado estratégico por su volumen y nivel de exigencia.

La medida quedó formalizada a través del Reglamento (UE) 2026/278, tras el reconocimiento de que la Argentina recuperó el estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), conforme a los estándares sanitarios internacionales.

Qué cambia para la cadena avícola

La reapertura permite volver a competir en un destino de alto valor agregado, con mejores precios y requisitos sanitarios que suelen impulsar mejoras productivas.

Los datos reflejan una evolución positiva. En 2024, las exportaciones argentinas de productos aviares al bloque europeo alcanzaron los 12 millones de euros, lo que representó un crecimiento interanual del 140%, según Eurostat.

Entre enero y noviembre de 2025, los envíos se acercaron a los 17 millones de euros, con un incremento del 41% respecto del mismo período anterior.

Para productores e industria, la decisión implica mayor demanda potencial, diversificación de mercados y una señal favorable para nuevas inversiones.