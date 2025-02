Javier Milei sobre criptomoneda Libra: “Obré de buena fe y me comí un cachetazo” 

El presidente se refirió sobre el activo digital, aclaró la situación y dejó en evidencia la doble vara de la opisición.

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA en una entrevista con Jonatan Viale en ¿La Ves?, por TN. “Obré de buena fe y me comí un cachetazo“, señaló

“¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, aclaró, y agregó: “Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo“.

Respecto a la razón por la que publicó el tuit el viernes por la noche, explicó: “Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo“.

Sobre las críticas de la oposición, Milei fue contundente: “Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación“. Además, pronosticó: “En medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un 7% y la inflación va a estar en un 1%“.

Sobre la criptomoneda, Milei relató que conoció a Hayden Mark Davis, creador del activo digital, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de Libra, yo le di difusión“.

Sobre su tuit, explicó: “El tuit está planteado en ese formato, difundiendo esto, para los argentinos que no tienen financiamiento, para que se financie esto para proyectos de emprendedores“.

También aclaró por qué decidió eliminar la publicación minutos después: “Empezaron a decir que me hackearon la cuenta. Fijé el tuit para reiterar que el que había tuiteado fui yo. Pero ahí se empiezan a generar comentarios negativos. Ante la duda, lo saqué. Pero yo nunca borro tuits, entonces, ante la duda lo oculté“.

En este contexto, Milei desmintió las cifras que circularon sobre la cantidad de afectados: “Es falso que sean 44 mil personas las perjudicadas: como mucho son 5 mil. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de instrumento. Los que entraron ahí sabían bien el riesgo: son operadores de volatilidad. Es un problema entre privados y lo hicieron voluntariamente“.

En la misma línea, el presidente aclaró: “Yo no promocioné, lo difundí. Lo hice porque soy un tecnoptimista fanático. Toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos“.

“No cometí ningún error exenta, porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ‘tengo algo para aprender’. Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí“, agregó.

Posteriormente, Milei volvió a referirse a Davis y mencionó a Mauricio Novelli, el empresario que organizó la fintech de octubre de 2024, evento en el que el mandatario estuvo presente junto a todos los involucrados en la controversia.

“La propia empresa que armó el lanzamiento dice que yo no tengo nada que ver. Estos mercados suelen tener este tipo de comportamientos. Por querer dar una mano a los argentinos me comí un cachetazo. No hay ni 5 argentinos que hayan caído en esto. La gran mayoría que compró son chinos o estadounidenses. Es un tema vinculado a la tecnología, no creo que dañe mi credibilidad“, aclaró el presidente argentino.

“¿Sabés lo que me da credibilidad? Que dije que iba a cortar la emisión monetaria y así se iba a bajar la tasa de inflación. ¿Sabés lo que me da credibilidad? Que dije que no se negocia bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal, el superávit primario fue de 2.5 billones, los intereses son del 600 mil millones de pesos. Eso es el compromiso“, explicó Milei.

Con relación a las denuncias de la oposición, el jefe de Estado aseguró: “Nosotros ahora pedimos la intervención de la oficina anticorrupción, que investigue a todos, hasta a mí mismo, eso nunca pasó. No sé si alguien se llevó algo, pero eso no me corresponde a mí. Yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos. No me pagaron por hacer esto“.

“El propio Davis dice que no tengo nada que ver, que no me llevo un mango de todo esto. No sé si es una cama política. Las investigaciones dirán qué pasó y qué no pasó“, subrayó el presidente.

Cuando se le preguntó sobre las iniciativas golpistas del kirchnerismo, Milei los destruyó: “Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Vos sabés que el kirchnerismo nunca explicó qué pasó con los 600 millones que se llevó a Santa Cruz, nunca pudieron. A guita de hoy serían mil doscientos millones de dólares. Ellos me vienen a pedir explicaciones“.

“No solo eso, vos sabías que con el tema de la convertibilidad, ellos decían que estaba respaldado por un dólar, el día que pesificaron, hicieron un paga Dios con otra estafa de 30 mil millones de dólares. Otra estafa del kirchnerismo son la nacionalización de las AFJPs”, denunció el presidente.

Y continuó: “Otra estafa es el fondo del bicentenario. Cristina se quería sacar del banco 10 mil millones de dólares para motivar su campaña. Dicho esto, una de las cosas que pasó es que se quería llevarse todas las reservas, ahí echan a Redrado y ponen a Marcó Del Pont que se las giró automáticamente“.

“Hay gente que se olvida que cuando llegó Macri los kirchneristas habían dejado en el dólar futuro 25 mil millones de dólares y cuando volvieron le vendían dólares por anticipado a los importadores y se patinaron un montón de guita“, recordó Milei.

Para completar, al presidente mencionó la gran estafa del kirchnerismo: “Cuanto más alto es el patrimonio del Banco Central, menor es el nivel de licuación inflacionaria. Hubo que hacer un reconocimiento de pérdida por 45 mil millones de dólares. El ponzi más grande de la historia se llama Peso“.

Respecto a la economía durante este año, el mandatario argentino se mostró muy optimista, asegurando que “el 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo. Se va a levantar en algún momento de este año. Eso va a depender del acuerdo con el FMI y de los desembolsos“. Del mismo modo, anticipó un gran crecimiento económico y una caída aún mayor de la inflación.