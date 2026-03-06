spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Innovación en seguridad electrónica llega con nueva expo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La ciudad de Neuquén será sede de la primera edición regional de Expo Seguridad, un encuentro orientado a la innovación tecnológica aplicada a la seguridad, que reunirá a empresas, especialistas y desarrolladores del sector.

El evento se realizará el viernes 27 de marzo de 2026, entre las 11 y las 19, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, y contará con la participación de unas 50 empresas vinculadas a la industria tecnológica.

La exposición se desarrollará en el Salón Caballo Negro, un espacio de 780 metros cuadrados preparado para grandes eventos, donde se presentarán soluciones tecnológicas de última generación vinculadas a la seguridad electrónica.

Entre los desarrollos que se exhibirán se encuentran sistemas de videovigilancia inteligente, plataformas de monitoreo remoto, control de accesos automatizado, rastreo satelital, detección de incendios, comunicaciones digitales y soluciones energéticas para infraestructura crítica.

El encuentro busca posicionarse como un espacio de intercambio tecnológico, donde empresas y especialistas podrán presentar innovaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura digital para seguridad urbana y corporativa.

“Para nosotros es un orgullo enorme anunciar esta primera edición en la ciudad de Neuquén. Desde hace tiempo veníamos recibiendo el pedido de integradores y expositores que sentían que este paso era necesario”, señaló Néstor Lespi, director comercial de Negocios de Seguridad y organizador del evento.

La llegada de Expo Seguridad a la capital neuquina responde al crecimiento de la industria tecnológica aplicada a la seguridad en la región patagónica, especialmente en sectores como energía, industria y logística.

Durante sus ediciones anteriores en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta y Mar del Plata, el evento logró consolidar una red de empresas e integradores tecnológicos que desarrollan soluciones para entornos urbanos, empresariales e industriales.

La organización indicó además que el encuentro tendrá una mirada regional, promoviendo la participación de municipios, instituciones y empresas del Alto Valle, tanto de Neuquén como de Río Negro.

La entrada será gratuita con inscripción previa y estará orientada principalmente a empresarios, profesionales del sector tecnológico y usuarios corporativos interesados en conocer las nuevas herramientas que están transformando el campo de la seguridad.

Previous article
Hallan nuevos sitios arqueológicos de hasta 8.000 años en Loncopué
Hallan nuevos sitios arqueológicos de hasta 8.000 años en Loncopué
Redacción
Redacción

Popular Articles