Innovación en seguridad electrónica llega con nueva expo

La ciudad de Neuquén será sede de la primera edición regional de Expo Seguridad, un encuentro orientado a la innovación tecnológica aplicada a la seguridad, que reunirá a empresas, especialistas y desarrolladores del sector.

El evento se realizará el viernes 27 de marzo de 2026, entre las 11 y las 19, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, y contará con la participación de unas 50 empresas vinculadas a la industria tecnológica.

La exposición se desarrollará en el Salón Caballo Negro, un espacio de 780 metros cuadrados preparado para grandes eventos, donde se presentarán soluciones tecnológicas de última generación vinculadas a la seguridad electrónica.

Entre los desarrollos que se exhibirán se encuentran sistemas de videovigilancia inteligente, plataformas de monitoreo remoto, control de accesos automatizado, rastreo satelital, detección de incendios, comunicaciones digitales y soluciones energéticas para infraestructura crítica.

El encuentro busca posicionarse como un espacio de intercambio tecnológico, donde empresas y especialistas podrán presentar innovaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura digital para seguridad urbana y corporativa.

“Para nosotros es un orgullo enorme anunciar esta primera edición en la ciudad de Neuquén. Desde hace tiempo veníamos recibiendo el pedido de integradores y expositores que sentían que este paso era necesario”, señaló Néstor Lespi, director comercial de Negocios de Seguridad y organizador del evento.

La llegada de Expo Seguridad a la capital neuquina responde al crecimiento de la industria tecnológica aplicada a la seguridad en la región patagónica, especialmente en sectores como energía, industria y logística.

Durante sus ediciones anteriores en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Salta y Mar del Plata, el evento logró consolidar una red de empresas e integradores tecnológicos que desarrollan soluciones para entornos urbanos, empresariales e industriales.

La organización indicó además que el encuentro tendrá una mirada regional, promoviendo la participación de municipios, instituciones y empresas del Alto Valle, tanto de Neuquén como de Río Negro.

La entrada será gratuita con inscripción previa y estará orientada principalmente a empresarios, profesionales del sector tecnológico y usuarios corporativos interesados en conocer las nuevas herramientas que están transformando el campo de la seguridad.