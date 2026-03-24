Fiscalía pide formular cargos contra Bertolini por delitos económicos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la realización de una audiencia para formular cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos.

El pedido fue presentado por la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Además del jefe comunal, la fiscalía requirió imputar a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y a un empresario cuya identidad no fue difundida oficialmente.

La solicitud fue elevada el viernes ante la Oficina Judicial de Neuquén, que ahora deberá fijar fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.

Según indicaron fuentes del MPF, la causa se inició en enero de 2026 a partir de una denuncia que derivó en una investigación con dos líneas principales, cuyos detalles aún no fueron informados públicamente.

El objetivo de la audiencia será formalizar la acusación y avanzar en el proceso. A partir de esa instancia, la Justicia deberá definir si corresponde dar por formulados los cargos y cómo continuará la causa en su etapa preliminar.