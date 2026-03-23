Entrenamiento de rescate acuático reunió a bomberos de la región

Los Bomberos Voluntarios de Centenario finalizaron una capacitación en rescate acuático que se desarrolló junto a personal de Junín de los Andes, con actividades prácticas en distintos escenarios.

El cierre del entrenamiento tuvo lugar en Bahía Bonita, en el Lago Mari Menuco, donde se concentraron las maniobras finales del curso.

Durante la capacitación se trabajó con embarcaciones, semirrígidos y motos de agua, además de prácticas de buceo y ejercicios en condiciones adversas, con foco en la respuesta ante situaciones reales.

Las jornadas permitieron poner a prueba la coordinación entre equipos y reforzar procedimientos de intervención en entornos acuáticos.