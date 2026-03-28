Centenario reguló la actividad de limpiavidrios en la vía pública

El Concejo Deliberante de Centenario aprobó una ordenanza que regula la actividad de limpiavidrios en la vía pública, con el objetivo de ordenar el uso del espacio urbano y reforzar la seguridad vial.

La iniciativa, impulsada por el director general del Consejo de Seguridad Local, Claudio Pistagnesi, obtuvo despacho favorable por unanimidad en la Comisión A de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El texto establece la prohibición de ofrecer servicios de limpieza de vidrios u otras actividades similares sin autorización municipal. Además, impide cualquier práctica que obstaculice el tránsito o represente un riesgo para conductores y peatones.

La normativa también prevé el decomiso de los elementos utilizados en actividades no autorizadas y faculta a la autoridad de aplicación a coordinar acciones con la Policía de la Provincia del Neuquén, el hospital local y otros organismos.

A su vez, incorpora mecanismos formales de denuncia ciudadana y fija un plazo de 30 días para que el Ejecutivo municipal reglamente la ordenanza tras su sanción.

Con esta medida, el cuerpo legislativo avanza en una herramienta orientada a mejorar el control del espacio público y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.