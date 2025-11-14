spot_img
viernes, noviembre 14, 2025
Dos condenados por delitos sexuales fueron expulsados a Chile

Dos ciudadanos chilenos fueron deportados desde Neuquén hacia su país de origen después de cumplir condenas en la Argentina por prostitución infantil y acoso sexual. El procedimiento se concretó el fin de semana en el Complejo Fronterizo Pino Hachado, donde se formalizó la expulsión.

Según fuentes oficiales, ambos sujetos fueron trasladados por personal de la Dirección Nacional de Migraciones y escoltados por Gendarmería Nacional, que los entregó a detectives de la PDI de Temuco ya en territorio chileno.

Una vez en Chile, la PDI realizó la verificación institucional correspondiente y confirmó que los dos individuos habían recibido una pena sustitutiva de expulsión, lo que reemplazó el cumplimiento total de su condena en cárceles argentinas.

La deportación se ejecutó bajo acuerdos bilaterales y protocolos de cooperación internacional en seguridad y control migratorio. Con esta medida, Argentina dio por cerrado el trámite judicial y administrativo, sin que los involucrados tengan causas pendientes en el país.

En Chile, ambos quedaron bajo evaluación administrativa, aunque no poseen requerimientos judiciales activos. Aun así, seguirán sometidos a los protocolos internos de control aplicados a personas con antecedentes de delitos sexuales.

