domingo, octubre 26, 2025
Voto válido: cuáles son los documentos habilitados y cuáles no

NACIONALES
Redacción
Less than 1 min.lectura

La Justicia Electoral recordó que solo se podrá votar con los documentos habilitados oficialmente, según lo dispuesto en el artículo 167 del Código Electoral Nacional.

Para emitir el voto, el elector debe presentar un documento igual o posterior al que figura en el padrón.

Habilitados:

  • Libreta de enrolamiento o cívica
  • DNI verde
  • DNI celeste
  • Tarjeta del DNI celeste (aun si dice “No válido para votar”)
  • DNI tarjeta

Rechazados:
No se aceptarán documentos anteriores al del padrón ni el DNI digital en el celular.

La Justicia Electoral aconseja verificar el documento con tiempo para garantizar el voto sin inconvenientes.

