Uruguay presentó una camiseta especial para jugar contra la Selección Argentina

En la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina tendrá dos duras paradas: primero el 21 de marzo visitará a Uruguay y luego recibirá a Brasil el 25 del mimso mes. Para el duelo ante los charrúas, escolta de la Scaloneta, en Montevideo, la Celeste de Marcelo Bielsa estará de estreno y este martes presentó una camiseta especial para el clásico rioplatense.

En sus redes sociales, los uruguayos se hicieron eco de la rivalidad histórica y mostraron cómo será la casaca, que además de tener el nombre de los dos países, la fecha del encuentro y el estadio (será en El Centenario), también tiene la leyenda “el clásico más antiguo del mundo”. La camiseta es la usual de la Selección de Uruguay, con el celeste característico y agunos detalles, con las terminaciones de las mangas con blanco y el cuello con blanco y negro.

La camiseta especial de Uruguay para el choque ante ArgentinaLa camiseta especial de Uruguay para el choque ante Argentina

Por otro lado, también anunciaron que próximamenten se pondrán a la venta las entradas para el duelo. En la primera rueda, Uruguay se impuso por 2-0 sobre Argentina en La Bombonera con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, hasta ahora una de las únicas dos derrotas de la Scaloneta camino a la próxima Copa del Mundo.

Uruguay palpita el “clásico más antiguo del mundo” contra ArgentinaUruguay palpita el “clásico más antiguo del mundo” contra Argentina

Qué le queda a la Selección Argentina

Fecha 13: Uruguay vs. Argentina

Fecha 14: Argentina vs. Brasil

Fecha 15: Chile vs. Argentina

Fecha 16: Argentina vs. Colombia

Fecha 17: Argentina vs. Venezuela

Fecha 18: Ecuador vs. Argentina