Thiago Messi: “Me gustaría jugar con la Selección argentina”

Thiago Messi, el hijo del astro rosarino, fue uno de los integrantes del equipo Sub 12 que el Inter Miami presentó en un torneo juvenil que los tuvo participando en su grupo contra la Real Sociedad y el FC Barcelona. En ese marco, realizó una serie declaraciones que se viralizaron rápidamente.

El mayor de los Messi fue entrevistado por el periodista José Ramón de la Morena para la Fundación que lleva el nombre del histórico cronista español y está involucrada en el certamen. Junto a él estuvo también Benjamín Suárez, hijo de Luis, y otros dos compañeros del plantel de la Sub 12 del Inter Miami más allá del entrenador del equipo Diego García.

En la nota, reafirmó su deseo de jugar para la Selección argentina si algún día llega a ser futbolista. “Con la de Argentina… Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer”, dijo cuando el cronista bromeó sobre la intención de persuadirlo de vestir la camiseta de la selección española. Esa misma pregunta le hizo a Benji Suárez, quien también mostró su deseo de algún día poder ser parte del seleccionado en el que brilla su padre: “Nací en Inglaterra. Me gustaría con Uruguay”.

Thiago también contó sus sensaciones de participar en este popular torneo juvenil: “Lo más bonito seguramente es la experiencia de estar jugando frente a tanta gente y poder mostrar el nivel que todos tenemos”. Al mismo tiempo que bromeó con su amigo Eleazar porque es hincha del Real Madrid y contó que le gustaría anotar un tanto: “No me importa mucho cómo es el gol, pero me encantaría marcar algún gol. Le pego con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no he salido a mi padre. A veces practico con la izquierda”.

El hijo de Messi y Antonela Roccuzo afirmó que ve partidos con su papá y su hermano Mateo aunque aclaró que a este le gusta “más jugar que verlo”. A la hora de elegir el mejor gol que anotó su papá no dudó y recordó el que le hizo al Manchester United en la final de Champions League en mayo del 2009, cuando él todavía no había nacido incluso (nació en noviembre del 2012): “Probablemente el de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United”.

Quien acompañó a los chicos en la mesa fue Diego García, un entrenador español que trabajaba en la Barca Academy de Miami y lleva una temporada como DT de las juveniles del Inter Miami. “Son unos cracks, una actitud de diez, muy buenos compañeros, trabajan muy duro para mejorar cada día. Son muy buenos futbolistas, pero por encima de todo son muy buenas personas, muy buenos compañeros”, dijo y los elogió.