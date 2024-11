Ricardo Jaime se entregó en Comodoro Py para cumplir la condena en prisión por la Tragedia de Once

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó hoy a las 9:20 horas en los tribunales de Comodoro Py para cumplir en prisión su condena de seis años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once luego que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena al rechazar la última apelación de la defensa del ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Jaime llegó junto a sus abogados al sexto piso de Comodoro Py para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 que le había dado plazo hasta hoy para acudir al cumplimiento de la pena. El ex funcionario había pedido suspender la detención hasta tanto se resuelva un pedido de prisión domiciliaria que solicitó, lo que fue rechazado.

Luego de los trámites de rigor, Jaime será trasladado a una cárcel federal. “Convócase al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención”, sostuvo la resolución que el juez Rodrigo Giménez Uriburu firmó el jueves pasado para ordenar la detención del ex funcionario.

La resolución agrega que “una vez cumplida, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que el nombrado sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practicado”.

Jaime volverá a prisión. Fue el primer funcionario kirchnerista -fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009- en ser detenido. Quedó preso en abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini y estuvo preso casi siete años en la cárcel de Ezeiza. Fue liberado en marzo del año pasado. En todo ese período acumuló seis condenadas por causas de corrupción.

Por la tragedia de Once -el choque del tren de la línea Sarmiento en la estación de once ocurrido el 22 de febrero de 2012 donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas- estuvo preso dos años, de 2018 a 2020. Por ese hecho fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2015 a seis años por administración fraudulenta. También fueron condenados otros ex funcionarios, el maquinista y los directivos del grupo Trenes de Buenos Aires (TBA). Todos ellos ya tienen la condena firme y cumplieron la pena de prisión.

El único que restaba era Jaime. Su situación fue distinta porque su condena fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal que le sumó el delito de estrago culposo y nueva pena de ocho años. Pero luego hubo segunda revisión de Casación que dejó solo el delito de administración fraudulenta y una pena de cinco años. Esa decisión fue confirmada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante la orden de detención la defensa de Jaime pidió que se suspenda. Hizo un planteo ante el tribunal oral de prisión domiciliaria. Señaló que tiene problemas de salud y que en enero cumplirá 70 años, la edad a partir de la cuál la ley permite solicitar el arresto domiciliario.

“Lo que en definitiva pretende la parte no es otra cosa que una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que lo autorice, este Tribunal entiende que la continuidad del procedimiento penal es una obligación que le compete y cuyo cumplimiento no puede ser sorteado sin el debido sustento legal”, señaló el tribunal para rechazar el planteo.

El tribunal sí formó una causa para tramitar la prisión domiciliaria, lo que tiene sus pasos ya que, por ejemplo, Jaime debe ser examinado por el Cuerpo Médico Forense. “A los fines de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, se imprimirá a la tramitación de aquél incidente la mayor celeridad posible”, también resolvieron los jueces.

El ex funcionario tiene seis condenas. Además de los casos de Once, el de dádivas y el robo de documentación también fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y en septiembre de 2022 por haber pactado el cobro de una coima para avanzar en la construcción del tren bala, lo que nunca se hizo. Esas dos últimas condenas no están firmes.

Y todavía le resta un juicio oral más. Es el caso de los “cuadernos de la corrupción” en el que está procesado y elevado a juicio oral junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido -su jefe directo como ministro de Planificación Federal- y otros ex funcionarios y empresarios de la obra pública de la Argentina.

