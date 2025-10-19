spot_img
domingo, octubre 19, 2025
Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

ACTUALIDAD
Redacción
El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes continuará el operativo de limpieza y ordenamiento urbano en la Avenida Mosconi. La intervención busca mantener la arteria en condiciones óptimas y garantizar mayor seguridad y fluidez en el tránsito.

El trabajo se realizará en el tramo comprendido entre Leguizamón y la terminal ETON, con la participación de Defensa Civil, Tránsito Municipal y más de 70 agentes municipales que coordinarán las tareas de manera simultánea.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de anticipar la información a los vecinos y recordaron que el operativo ya había sido anunciado previamente. Las autoridades explicaron que esta acción se enmarca dentro de un plan más amplio de mantenimiento y limpieza urbana, orientado a mejorar la circulación y la seguridad en la ciudad.

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

NACIONALES 0
El próximo 22 de octubre vence el plazo para...

Jubilados: cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y farmacias

NACIONALES 0
El programa Beneficios Capital Humano de ANSES sigue sumando...

El papa León XIV confirmó su visita a Argentina y Uruguay en 2026

INTERNACIONALES 0
El papa León XIV planea viajar a Argentina y...

