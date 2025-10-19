Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes continuará el operativo de limpieza y ordenamiento urbano en la Avenida Mosconi. La intervención busca mantener la arteria en condiciones óptimas y garantizar mayor seguridad y fluidez en el tránsito.

El trabajo se realizará en el tramo comprendido entre Leguizamón y la terminal ETON, con la participación de Defensa Civil, Tránsito Municipal y más de 70 agentes municipales que coordinarán las tareas de manera simultánea.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de anticipar la información a los vecinos y recordaron que el operativo ya había sido anunciado previamente. Las autoridades explicaron que esta acción se enmarca dentro de un plan más amplio de mantenimiento y limpieza urbana, orientado a mejorar la circulación y la seguridad en la ciudad.