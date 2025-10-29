spot_img
miércoles, octubre 29, 2025
Cyber Monday 2025: consejos para evitar fraudes digitales

ACTUALIDAD
Redacción
1 min.lectura

El gobierno de Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor del Ministerio de Gobierno, recordó la importancia de realizar compras seguras y responsables durante el Cyber Monday 2025, que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de noviembre.

Desde el organismo destacaron que, ante la gran cantidad de promociones y descuentos, los consumidores deben estar informados y actuar con precaución para evitar fraudes digitales, publicidad engañosa o aumentos previos de precios.

Según la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, toda oferta debe ser clara, cierta y veraz, mostrando el precio final, el descuento real y las condiciones de la compra.

Entre las recomendaciones principales:

  • Verificar el precio anterior y el descuento real.
  • Comprobar que el precio final incluya impuestos.
  • Revisar las condiciones de la promoción, ya que algunas aplican solo con determinados medios de pago o hasta agotar stock.
  • En ofertas “2×1”, deben entregarse dos productos iguales al precio de uno.
  • Leer con atención las políticas de entrega, cambio y devolución.

Además, se aconseja extremar las medidas de seguridad online: ingresar solo a páginas oficiales o sitios adheridos al evento, confirmar que la web sea segura (https:// + candado), no compartir datos bancarios ni claves, y guardar comprobantes y capturas de pantalla.

En caso de inconvenientes, los consumidores pueden reclamar si el producto no se entrega, difiere de lo ofertado o no se cumplen las condiciones. Las consultas o denuncias se reciben en Protección al Consumidor (Buenos Aires 35, Neuquén capital), por teléfono 0800 222 2667 o WhatsApp 299 595 8167. Más información en: proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar.

