lunes, octubre 13, 2025
Feriado largo: más turistas, menos gasto y viajes breves

ACTUALIDAD
Redacción
El fin de semana largo movilizó a 1.440.000 turistas en distintos destinos del país, de acuerdo con un relevamiento de la CAME. La cifra representa un crecimiento del 2,1% frente al mismo feriado de 2024, aunque con estadías más cortas y menor nivel de gasto.

La permanencia promedio fue de dos noches, contra las 2,4 del año anterior, lo que implicó una baja del 16,7%. El gasto diario por persona fue de $91.190, un 1,5% menos en términos reales. En total se generó un movimiento económico de $262.627 millones, 16,2% por debajo del 2024.

Los viajeros se distribuyeron en todo el país, con alta ocupación en destinos como Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Buenos Aires y Mendoza. Plataformas como Booking, Despegar y Almundo reportaron picos de búsquedas en la previa.

También se registró un fuerte cruce de argentinos a Chile por los pasos Cristo Redentor y Cardenal Samoré, impulsado por la diferencia de precios.

En Neuquén, la ocupación superó el 70% en la capital, con actividades como el Workshop Turístico de AAVyT, “Neuquén Emprende” y “Confluencia de Sabores”. En Andacollo, el Trail del Viento reunió a más de mil corredores.

En Río Negro, Playas Doradas alcanzó plena ocupación y Las Grutas llegó al 70%, mientras que en el Valle Medio se destacaron las propuestas enológicas y en El Bolsón, la feria y los senderos de montaña atrajeron visitantes.

Fallo unánime contra De Vido por administración fraudulenta
