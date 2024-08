Nuevos aumentos para jubilados y pensionados en septiembre

En el mes de septiembre, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán un ajuste beneficioso en sus haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, según el informe publicado por el INDEC.

La actualización del próximo mes también aplica para los titulares de las asignaciones familiares pertenecientes al SUAF. Como el número de la inflación del mes pasado fue del 4%, el aumento de los haberes se ubicará en torno a esa cifra.

En agosto los jubilados y pensionados tuvieron los siguientes haberes:

Pensión No Contributiva por Invalidez $ 157.818

Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más $ 225.454

Pensión No Contributiva por Vejez $ 180.363

Jubilación mínima $ 225.454,00

Jubilación máxima $ 1.517.094,80

En el mes de septiembre los jubilados y pensionados pasarán a cobrar el siguiente monto:

Pensión No Contributiva por Invalidez $ 164.130,82

Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más $ 234.472,60

Pensión No Contributiva por Vejez $ 187.578,08

Jubilación mínima $ 234.472,60

Jubilación máxima $ 1.577.778,59

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2024

Por el momento falta que cobren los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con los siguientes DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 23 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 26 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: martes 27 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 28 de agosto de 2024.