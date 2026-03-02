Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, marzo 2, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Milei: Vaca Muerta convertirá a Neuquén en metrópolis

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El presidente Javier Milei puso a Neuquén en el centro de la escena durante la apertura de sesiones ordinarias al asegurar que el desarrollo energético convertirá a la provincia en uno de los principales polos productivos del país.

En uno de los tramos más destacados del discurso, el mandatario afirmó que la expansión del sector hidrocarburífero impulsará el crecimiento urbano y económico de la región y proyectó la conformación de un “gran Neuquén” con perfil metropolitano en los próximos años.

Sostuvo que la disponibilidad de energía abundante y a bajo costo será clave para atraer inversiones, relocalizar industrias y modificar la matriz productiva nacional.

En ese contexto, señaló que el complejo energético podría alcanzar exportaciones cercanas a los 50 mil millones de dólares anuales en cinco años, lo que, según planteó, marcará un cambio estructural en la economía.

El Presidente también anticipó una fuerte expansión de la actividad minera en la cordillera y consideró que el sector generará empleo genuino y nuevas cadenas de valor vinculadas a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio, el hidrógeno y el procesamiento de litio.

Las definiciones sobre Neuquén se dieron en un discurso atravesado por críticas a gestiones anteriores, a las que responsabilizó por haber frenado el crecimiento energético.

Previous article
El Senado convirtió en ley la baja de imputabilidad a 14 años
Next article
El Gobierno cuestionó a la AFA por su intervención en el caso Gallo
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

La policía incorpora Taser con protocolos y capacitación obligatoria

POLICIALES 0
El Gobierno de Neuquén formalizó la compra de dispositivos...

La crisis global fortalece el rol de Vaca Muerta

ENERGIA 0
La escalada bélica en Medio Oriente volvió a sacudir...

Rolando Figueroa anunció el paquete ambiental y minero

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó en la apertura de...

Más leídos

La policía incorpora Taser con protocolos y capacitación obligatoria

POLICIALES 0
El Gobierno de Neuquén formalizó la compra de dispositivos...

La crisis global fortalece el rol de Vaca Muerta

ENERGIA 0
La escalada bélica en Medio Oriente volvió a sacudir...

Rolando Figueroa anunció el paquete ambiental y minero

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó en la apertura de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.