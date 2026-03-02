Milei: Vaca Muerta convertirá a Neuquén en metrópolis

El presidente Javier Milei puso a Neuquén en el centro de la escena durante la apertura de sesiones ordinarias al asegurar que el desarrollo energético convertirá a la provincia en uno de los principales polos productivos del país.

En uno de los tramos más destacados del discurso, el mandatario afirmó que la expansión del sector hidrocarburífero impulsará el crecimiento urbano y económico de la región y proyectó la conformación de un “gran Neuquén” con perfil metropolitano en los próximos años.

Sostuvo que la disponibilidad de energía abundante y a bajo costo será clave para atraer inversiones, relocalizar industrias y modificar la matriz productiva nacional.

En ese contexto, señaló que el complejo energético podría alcanzar exportaciones cercanas a los 50 mil millones de dólares anuales en cinco años, lo que, según planteó, marcará un cambio estructural en la economía.

El Presidente también anticipó una fuerte expansión de la actividad minera en la cordillera y consideró que el sector generará empleo genuino y nuevas cadenas de valor vinculadas a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio, el hidrógeno y el procesamiento de litio.

Las definiciones sobre Neuquén se dieron en un discurso atravesado por críticas a gestiones anteriores, a las que responsabilizó por haber frenado el crecimiento energético.