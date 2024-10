Marcelo Rucci exige a operadoras que inviertan o devuelvan concesiones en Catriel

Durante la inauguración de la nueva sede de la farmacia MEOPP en Catriel, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, lanzó duras críticas a las operadoras que poseen áreas convencionales y no invierten en ellas. Rucci señaló que estas empresas están destinando todos sus recursos a proyectos no convencionales, dejando de lado la actividad convencional.

“Las empresas que están invirtiendo en lo no convencional han dejado morir toda la actividad convencional. Si no van a invertir, si no van a generar trabajo, que se vayan y entreguen los yacimientos”, expresó Rucci. Resaltó que los yacimientos convencionales, explotados durante décadas, han sido una fuente de progreso para las comunidades cercanas, pero actualmente su actividad ha disminuido y el empleo está en riesgo.

Necesidad de Acción Urgente

El líder sindical subrayó que mantener inactivos estos yacimientos es una forma de especulación que perjudica a las comunidades y a los trabajadores. “El pueblo no puede esperar”, afirmó. Rucci agregó que algunos gobernadores ya están tomando medidas y sugirió que es fundamental exigir a las empresas que inviertan o devuelvan las concesiones para que otras compañías interesadas puedan asumir la operación de los yacimientos convencionales.

Rucci fue contundente al declarar que no permitirá que los trabajadores sean la “variable de ajuste”. “Estamos cansados de tantos golpes”, sentenció, asegurando que la principal prioridad del sindicato es la protección de los empleos, una postura respaldada en las asambleas de trabajadores.

El sindicalista se comprometió a apoyar a la comunidad de Catriel y a su intendenta, Daniela Salzotto, asegurando que el sindicato no la dejará sola. “Este gremio tiene el compromiso de acompañar al pueblo de Catriel, porque necesitan que las organizaciones sindicales se pongan al frente de la lucha de los pueblos”, afirmó.

Importancia Histórica de Catriel

Finalmente, Rucci destacó la relevancia histórica de Catriel en la actividad petrolera, reiterando que las empresas que no estén dispuestas a invertir en áreas convencionales deben devolver las concesiones. “Si no van a invertir aquí, que se vayan. Y si no, los empujaremos para que se vayan”, concluyó.