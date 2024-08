Los Pumas perdieron 42 a 10 contra los All Blacks

Después de la heroica victoria del pasado sábado 10 de agosto por 38 a 30, Los Pumas perdieron ante los All Blacks en Auckland por 42 a 10 en la segunda fecha del Rugby Championship. El partido empezó a las 4:05 de la madrugada

El encuentro se disputó en el estadio Eden Park, donde Nueva Zelanda no pierde desde 1994. Los dirigidos por Felipe Contepomi salieron a la cancha con Tomás Gallo, Julián Montoya (C), Lucio Sordoni, Marcos Kremer, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía.

A los 5 minutos de partido y después de un arduo asedio neozelandés, llegó el primer try del partido. McKenzie aprovechó un kick al in-goal y luego acertó su conversión para poner el partido 7 a 0. A los 11 minutos, Santiago Carreras convirtió un penal en los palos para poner el encuentro 7 a 3.

Los Pumas no pudieron hacer pie en el primer tiempo del partido. (Foto: Brett Phibbs/AP)

A los 16′, Ardie Savea marcó un try que fue convertido por McKenzie después de una intensa disputa cerca de la línea del in-goal argentino y puso el partido 14-3 a favor de los All Blacks. Siete minutos después, la defensa argentina cometió un error defensivo que terminó con otro try de Caleb Clarke convertido por McKenzie para poner el encuentro 21 a 3.

Will Jordan a los 29 minutos aprovechó una mala defensa de Los Pumas y metió otro try convertido por McKenzie para que el resultado sea 28 a 3 a favor de Nueva Zelanda. Beauden Barrett aprovechó otro error de la última línea argentina y McKenzie lo convirtió a los 36 minutos para poner un aplastante 35 a 3 antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, antes de los 2 minutos, los All Blacks consiguieron otro try convertido por Mc Kenzie y el partido se puso 42 a 3. A los 31′ del, Juan Cruz Mallía convirtió un try para descontar y poner el resultado final de 42 a 10.