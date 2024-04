Las acciones de META se desploman más del 11% y pierde más de u$s 150.000 millones de valor de mercado

El gigante tecnológico META, de la matriz de Facebook e Instagram, publicó su balance correspondiente al primer trimestre del 2024.

Si bien los números de ganancias fueron mejor de lo esperado, las estimaciones para ingresos para el segundo trimestre, así como el destino de fondos hacia inteligencia artificial, preocuparon a los inversores.

En el horario de post mercado del miércoles, las acciones llegaron a caer 19% y la empresa perdió u$s 200.000 millones de market cap. La menores bajas evidenciadas durante el horario de mercado permitió que la pérdida de market cap sea menor.

De esta manera, las acciones marcan su mayor baja desde octubre de 2022.

Según detallaron los analistas de Grupo SBS, Meta Platforms (META) reportó ingresos para el primer trimestre del 2024 unos u$s 36.460 millones, por encima de los u$s 36.160 millones esperados por el mercado.

Además, durante el primer trimestre del año, las reproducciones de publicidades treparon un 20% interanual, mientras que el precio por publicidad creció un 6% interanual.

META cerró el trimestre con una ganancia por acción de u$s 4,71, por encima de los u$s 4,32 estimados por los analistas.

Si bien la compañía reportó ganancias mejor a lo esperado, preocupan la apuesta que está haciendo Mark Zuckerberg en Inteligencia Artificial (IA).

Meta Platforms decepcionó a los inversores el miércoles con pronósticos de mayores gastos e ingresos menores de lo esperado

Mirando hacia adelante, META prevé que sus ingresos para el segundo trimestre se ubiquen entre u$s 36.500 millones a u$s 39.000 millones, mientras que el mercado esperaba que la estimación de ingresos para el próximo trimestre sea de u$s 38,3 mil millones.

Además, el gigante tecnológico dijo que espera gastar en IA entre u$s 35.000 y u$s 40.000 millones el próximo año, frente a estimaciones anteriores de u$s 30.000 a u$s 37.000 millones.

El CEO Mark Zuckerberg redobló su apuesta por la IA diciendo que Meta quiere ser la empresa de IA líder en el mundo, y agregó que la empresa necesita aumentar significativamente el gasto antes de esperar generar ingresos en IA.

Esto a los inversores no les gustó y sus acciones se desplomaron.