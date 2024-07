La Selección tiene los 11 ante Ecuador, a la espera de Messi

La Selección ya sabe cuál será su rival en los cuartos de final. Y Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya tienen un máster en Ecuador: en los últimos nueve meses, se enfrentaron dos veces (una por Eliminatorias en septiembre del 2023 y la otra en el amistoso de hace 23 días) y eso le da una profundidad de análisis importante. En la concentración argentina hay respeto por el equipo de Felix Sánchez Bas porque es un team rocoso pero también con talento, como el Kendry Paez, el jugador más joven en participar de esta Copa América.





Walter Samuel, en la última conferencia, lo había definido como un equipo peligroso: “A Ecuador ya lo enfrentamos, los conocemos. Tienen un DT muy capaz y en la parte física son muy fuertes pero sumaron técnica”. Algo similar a lo que había expresado Scaloni en la charla previa al amistoso que se jugó el 9 de junio en Chicago; Argentina ganó 1-0 con el gol de Di María, tras el jugadón de Cuti Romero. En aquel partido, los dos entrenadores probaron variantes y, por ejemplo, en Ecuador no jugó Enner Valencia, su máxima referencia y capitán.



“¿La gente no valora a Ecuador? Creo que valora la gente de Ecuador, pasa como en todos lados, la gente quiere más. Muy buena selección, con grandes jugadores. Lo vimos en Eliminatorias, en Mundial. Hoy está clasificado después de empezar con puntos negativos. Tendrían que estar satisfechos. Es una selección joven, con chicos de experiencia. Para tener cuidado y valorar”, había dicho Scaloni el 8 de junio, hace apenas 24 días.



Los cambios que se vienen

La gran incógnita para develar la formación de la Scaloneta es si Lionel Messi jugará de entrada o arrancará sentado en el banco de suplentes. Es prematuro tener una definición de qué pasará con el mejor del mundo, pero da la sensación que eso no modificará tanto el esquema en el parado táctico y en la gran mayoría de los nombres. Obvio que no es lo mismo que esté o no Leo, pero si la Pulga no está óptimo y corre riesgo de romperse, su lugar será ocupado por el as de bastos, Ángel Di María.



Luego de la rotación profunda ante Chile y las buenos niveles individuales de los “suplentes”, ante Ecuador será tiempo de regresar al 11 que más rodaje tiene y el que se considera “titular”. Si se toma como parámetro el último amistoso, la Selección jugó un 4-4-2, con Di María como externo y el doble nueve Julián-Lautaro, con Álvarez retrocediendo más por banda.



Ahora, en un partido que no tiene mañana y que si hay empate en los 90′ se resuelve por penales, Scaloni seguramente irá a lo seguro. Un 4-3-3, con la base que viene de ganarle a Chile y, seguramente y tal como es su estilo, hará algún retoque. En el juego previo, hay siete jugadores seguros: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. Y después empiezan las dudas…



La incertidumbre de si arranca Messi estará hasta horas antes del partido y está claro que si no juega el 10, seguro juega el 11. Pero también existe la alternativa de que lo hagan los dos, pero ante un partido muy físico y con Leo volviendo de una contractura, parece difícil… Después, la lucha por ser el volante por la izquierda se mantiene; continúa Enzo Fernández, que sigue tomando ritmo tras la operación, o su lugar lo ocupa Giovani Lo Celso, quien es un histórico del ciclo y entiende muy bien los tiempos de los partidos.



¿Quién será el centrodelantero? Julián Alvarez arrancó con Canadá y con Chile, pero Lautaro Martínez está con el pie caliente: lleva cuatro goles en tres partidos, dos ingresando en el segundo tiempo. ¿Y los dos juntos? Lo hicieron ante Ecuador en Chicago, es una variante que analiza el DT, pero Nicolás González está muy bien y es un jugador que le da mucha prepotencia física al equipo, al margen de muy buen juego aéreo.



Scaloni tiene dos prácticas por delante para definir la formación. Este martes será la primera en el Shell Energy Stadium, el estadio del Houston Dynamo. Y luego la previa al partido, donde hará la práctica de pelota parada y seguramente tome la última decisión. Por supuesto, siempre esperando por el 10.



La probable formación

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Gio Lo Celso; Messi o Di María, Julián o Lautaro, Nico González o Di María.