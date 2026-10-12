La Mississippi celebra los 15 años de “Búfalo” con un concierto en Neuquén

La histórica agrupación de rock se presentará el viernes 16 de octubre en Mood Live. El espectáculo conmemorará el aniversario de su primer disco grabado en formato de quinteto, destacando un sonido crudo y directo.

La Mississippi, una de las bandas más antiguas y prestigiosas de la escena del rock argentino, arribará a la ciudad de Neuquén el próximo viernes 16 de octubre de 2026. El concierto, que se llevará a cabo a partir de las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live, encuentra a la agrupación atravesando un excelente momento tanto a nivel musical como en su poder de convocatoria.

En esta ocasión, el conjunto celebrará el decimoquinto aniversario de la edición de “Búfalo” (2011), su duodécimo trabajo discográfico y el primero concebido íntegramente bajo el formato de quinteto, estructura que estrenaron durante el año 2010. Según detallaron desde su entorno, este material marcó una etapa de exploración donde la banda apostó por un minimalismo sonoro, alejándose de composiciones acrobáticas o barrocas para lograr un producto final crudo, simple y poderoso.

El álbum que será homenajeado está compuesto por once pistas. Nueve de ellas son composiciones originales, entre las que destacan títulos como “El Titular”, “Salvavidas”, “La máquina del amor” y “Solo un paso”. Asimismo, incluye dos versiones de gran relevancia: “Hells Bells” del grupo AC/DC y una regrabación de su clásico “Ermitaño”, la cual contó con la participación especial del fallecido referente del metal argentino Ricardo Iorio (fuente de inspiración del tema) y el guitarrista Claudio “Tano” Marciello, ambos integrantes de Almafuerte.

El proceso de registro de “Búfalo” se desarrolló en mayo de 2011 en el Estudio Norberto Napolitano de la emisora FM Rock & Pop, mientras que la pista “Ermitaño” fue grabada en Estudios Panda al mes siguiente.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya se encuentran disponibles para el público. Los tickets pueden adquirirse de manera online mediante el portal protickets.com.ar o de forma presencial en la boletería del recinto, ubicada en Ministro González 40.