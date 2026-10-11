Ave Rapaz presentará en Neuquén el XIX Homenaje Mundial a Héroes del Silencio

La banda tributo actuará el próximo sábado 17 de octubre en Mood Live en el marco de la celebración internacional “El día H”. El espectáculo repasará los grandes éxitos de la icónica agrupación española.

La banda tributo Ave Rapaz se presentará en la ciudad de Neuquén para protagonizar el XIX Homenaje Mundial a Héroes del Silencio, un evento conmemorativo reconocido internacionalmente bajo el nombre oficial de “El día H”. El concierto está programado para este sábado 17 de octubre de 2026 a las 21:00 horas y tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live.

Este espectáculo se enmarca dentro de una tradición global y simultánea en la que diversos grupos musicales rinden homenaje a la extensa trayectoria de la reconocida formación española de rock, originaria de la ciudad de Zaragoza y liderada históricamente por el vocalista Enrique Bunbury.

Durante la velada en la capital neuquina, Ave Rapaz será la encargada de interpretar en vivo las composiciones más destacadas del grupo ibérico. Según informaron desde la organización, el repertorio recorrerá las distintas etapas discográficas que consolidaron a Héroes del Silencio como uno de los máximos referentes del rock en habla hispana durante las décadas de 1980 y 1990.

Las entradas para asistir a este evento ya se encuentran a disposición del público general. Los tickets pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma de venta digital Protickets.com.ar o de forma presencial acercándose a la boletería del recinto, ubicada en la calle Ministro González 40. El horario de atención al público es por la mañana de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, y por la tarde de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00 horas.