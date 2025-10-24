La Justicia rechaza el sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°7 rechaza el intento de Cristina Kirchner de evitar el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas. Los jueces Méndez Signori, Castelli y Canero niegan el sobreseimiento anticipado solicitado por su defensa.

Los abogados Beraldi y Llernovoy argumentan que la exmandataria no puede volver a ser juzgada por asociación ilícita tras la causa Vialidad, pero el tribunal sostiene que se trata de hechos diferentes. “No hay identidad entre persona, objeto y causa”, aclara Méndez Signori.

El juicio oral arranca el 6 de noviembre de 2025 y también incluye al chofer Oscar Centeno, quien registró en sus cuadernos los presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios. La Fiscalía y la UIF respaldan la continuidad del proceso.

La decisión impide que la expresidenta repita la maniobra que utilizó en Hotesur, Los Sauces y el Memorándum con Irán, donde había logrado ser absuelta sin llegar a juicio, aunque luego esos fallos fueron revocados.

De esta forma, la Justicia confirma el avance hacia un juicio clave que volverá a poner en el centro la trama de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.