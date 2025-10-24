spot_img
viernes, octubre 24, 2025
La Justicia rechaza el sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner

JUDICIALES
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Tribunal Oral Federal N°7 rechaza el intento de Cristina Kirchner de evitar el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas. Los jueces Méndez Signori, Castelli y Canero niegan el sobreseimiento anticipado solicitado por su defensa.

Los abogados Beraldi y Llernovoy argumentan que la exmandataria no puede volver a ser juzgada por asociación ilícita tras la causa Vialidad, pero el tribunal sostiene que se trata de hechos diferentes. “No hay identidad entre persona, objeto y causa”, aclara Méndez Signori.

El juicio oral arranca el 6 de noviembre de 2025 y también incluye al chofer Oscar Centeno, quien registró en sus cuadernos los presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios. La Fiscalía y la UIF respaldan la continuidad del proceso.

La decisión impide que la expresidenta repita la maniobra que utilizó en Hotesur, Los Sauces y el Memorándum con Irán, donde había logrado ser absuelta sin llegar a juicio, aunque luego esos fallos fueron revocados.

De esta forma, la Justicia confirma el avance hacia un juicio clave que volverá a poner en el centro la trama de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes
Redacción
Río Negro paga primera cuota de compensación estatal

RIO NEGRO 0
Río Negro realiza este viernes 24 de octubre el...

Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes

NEUQUÉN 0
Después de más de una década sin uso, Junín...

Buscan a dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Lanín informó que este jueves 23...

Más leídos

