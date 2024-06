Kun Agüero anunció que volverá al fútbol

Sergio Agüero se retiró de la práctica profesional del fútbol en diciembre de 2021, cuando tenía 33 años debido a problemas cardíacos. Desde ese momento, se dedicó a administrar a Kunisports, el equipo que compite en la Kings League, y también a sus intervenciones en redes sociales. Sin embargo, el Kun siempre deja en claro que quiere volver a jugar o, a lo sumo, estar involucrado de alguna manera.

Durante una transmisión que realizó el streamer Martín Pérez Di Salvo, el ex jugador de Barcelona y Manchester City, entre otros equipos, anunció que planea administrar un equipo a la brevedad: “La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol como dueño”. Sin embargo, no quiso dar pistas: “No voy a decir qué club, pero creo que está en camino a eso”.

En tal sentido, durante la conversación con Coscu, Agüero expuso que no le interesa ser entrenador, sino estar en las decisiones diarias de una institución: “A mí me gusta poder administrar, ayudar a progresar, armar un buen equipo y un gran staff”.

Por lo pronto, hace dos meses respaldó el proyecto del presidente Javier Milei de incluir a las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol argentino: “Digo que podría potenciar a los clubes argentinos y lo sigo sosteniendo. Es lo que pienso y no me voy a callar por lo que pienso, de que los clubes sean privatizados pero que no sea obligatorio”.