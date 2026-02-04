Iniciaron obras de asfaltado entre Loncopué y El Huecú

Comenzaron los trabajos de asfaltado y repavimentación en la primera etapa de la Ruta Provincial 21, en el tramo de nueve kilómetros que conecta Loncopué con El Huecú. La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad y forma parte de un proyecto que prevé una intervención total de 50 kilómetros.

Según se informó, esta etapa incluye la repavimentación de cuatro kilómetros y la pavimentación de cinco kilómetros nuevos. Las tareas se desarrollan desde el final del pavimento existente hasta el puente sobre el río Hualcupén.

La obra se realiza por administración, con equipos y personal propio del organismo vial, y cuenta con una inversión estimada en 6.000 millones de pesos. Actualmente, el avance alcanza aproximadamente el 30 por ciento.

Además de la carpeta asfáltica, el proyecto contempla trabajos complementarios de drenaje, entre ellos la instalación de cinco alcantarillas de acero corrugado con cabeceras de hormigón, destinadas a mejorar el escurrimiento y preservar la calzada ante las condiciones climáticas de la zona.

Los trabajos comenzaron tras la finalización de las obras de pavimentación en la Ruta Provincial 39, en el tramo de Huinganco, que concluyeron a mediados de junio.