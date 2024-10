Cúneo Libarona: “La falsa denuncia de violencia de género será castigada en el nuevo Código Penal”

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona expresó en Mendoza que “la denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante. Y si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más. ¿Sabés qué pena tenía? Hasta dos, tres años de prisión. Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años”.

El jurista afirmó que “puesto en un ejemplo sencillo: una persona va y denuncia un caso de género. Pero después le encuentran en el celular un montón de mensajes que demuestran que fue un acto voluntario. Una persona dice: “no, me violaron”, y luego aparecen cámaras en la calle que muestran que entraron a besarse con los dos tipos. O sea, es una falsedad. Y esa falsedad destroza vidas. Ustedes tienen en la provincia, muchísimas personas presas por violencia de género. Y eso destroza familias. He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género.De la misma manera que hay que aplicar el máximo rigor en los casos reales de género. Una violación es algo inaceptable. Y creo que algunas figuras nuevas en materia de violación que tomo de España y he estudiado les va a gustar”.

Y afirmó que “basta del libertinaje de género. Estas son luchas que estamos realizando con firmeza, enfrentándonos a grandes estructuras de años de corrupción y prácticas irregulares. Estamos atacando con toda nuestra energía. Hemos reducido el personal necesario, eliminando a muchos que no trabajaban y hemos reestructurado el ministerio. No es cierto lo que se informa sobre una reducción del 17%; en mis cuentas, la reducción alcanza el 22%. Hemos reorganizado distintas áreas y distribuido el personal de manera más eficiente. Para que tenga una idea el lector, ministros anteriores contaban con 16 asesores; yo, en cambio, tengo solo 4. Nos hemos reducido y entre los cuatro nos dividimos las tareas para cumplir con el trabajo, lo que implica un esfuerzo tremendo”.

Cúneo Libarona habló sobre un tema candente en la sociedad mendocina que está relacionado con los casos de los rugbiers y los jugadores sanrafaelinos que fueron acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal.

En el caso de los rugbiers, la Fiscalía ya pidió el sobreseimiento de ambos jugadores por denuncias falsas y en el de los sanrafaelinos los abogados defensores pidieron la libertad de ambos porque las pericias realizadas a la denunciante reflejaron un discurso que pudo ser guinado y contaminado.