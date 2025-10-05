spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Cole: línea 22C modifica recorrido por obras en calle Futaleufú

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad de Neuquén informó que, por la ejecución de obras de pavimentación y mejoras hidráulicas en calle Futaleufú, entre Esquel y Viedma, la línea de colectivo 22C realizará su recorrido solo dentro de la ciudad de Neuquén, tanto en ida como en regreso.

La medida comenzará a regir el lunes 6 de octubre y se mantendrá hasta la finalización de los trabajos, destinados a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Desde la empresa de transporte y la comuna se recomienda anticipar los viajes y consultar posibles desvíos temporales para evitar demoras.

La intervención forma parte de un plan integral de obras urbanas e infraestructura, que busca optimizar la circulación vehicular y el transporte público en distintos sectores de la ciudad.

Previous article
Municipalidad de Neuquén compacta más de 600 vehículos abandonados
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA 0
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas,...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.