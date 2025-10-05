Cole: línea 22C modifica recorrido por obras en calle Futaleufú

La Municipalidad de Neuquén informó que, por la ejecución de obras de pavimentación y mejoras hidráulicas en calle Futaleufú, entre Esquel y Viedma, la línea de colectivo 22C realizará su recorrido solo dentro de la ciudad de Neuquén, tanto en ida como en regreso.

La medida comenzará a regir el lunes 6 de octubre y se mantendrá hasta la finalización de los trabajos, destinados a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Desde la empresa de transporte y la comuna se recomienda anticipar los viajes y consultar posibles desvíos temporales para evitar demoras.

La intervención forma parte de un plan integral de obras urbanas e infraestructura, que busca optimizar la circulación vehicular y el transporte público en distintos sectores de la ciudad.