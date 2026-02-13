Causa Vialidad: piden decomisar 252 propiedades a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

En un nuevo capítulo de una de las causas de corrupción más emblemáticas del país, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de 141 inmuebles vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, entre ellos el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El planteo, presentado en el marco de la sentencia firme de la Causa Vialidad por defraudación a la administración pública, amplía un requerimiento anterior y eleva a 252 el total de bienes inmuebles cuya afectación reclama el Ministerio Público Fiscal como parte del recupero de activos.

Según el escrito judicial:

13 propiedades pertenecen a sociedades de la familia Kirchner.

128 están ligadas a Báez.

También se incluyen 46 automotores .

. US$4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner .

. US$992.134 en una cuenta bancaria.

$53.280,24 en efectivo.

Pero el dato más contundente es otro: los condenados fueron intimados a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso y, según los fiscales, “no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo venció hace meses.

Luciani y Mola sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos” dispuesto por la sentencia firme y cuestionaron el incumplimiento.

Entre los bienes alcanzados figura el departamento de San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirido por la sociedad Los Sauces SRL en 2015, donde la exmandataria cumple la detención domiciliaria.

El pedido también incluye 13 inmuebles vinculados a Los Sauces SRL y Hotesur SA, además del hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner en El Chaltén.

En el caso de Báez, el requerimiento alcanza tres inmuebles en el barrio cerrado Ayres de Pilar y cinco viviendas en Pinamar, entre otras propiedades.

Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 el que deberá definir el alcance del decomiso y avanzar en la ejecución de una sentencia que busca recuperar cientos de miles de millones para el Estado.