viernes, febrero 13, 2026
El Gobierno apelará ante la Corte por la asignación vitalicia de Cristina Kirchner

JUDICIALESNACIONALES
Redacción
El Ministerio de Capital Humano confirmó que presentará un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia que restituyó la asignación mensual vitalicia a Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de viuda del expresidente Néstor Carlos Kirchner.

La decisión será formalizada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo dictado por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que dejó sin efecto la baja del beneficio previsional.

Según el comunicado oficial, la resolución judicial anuló la medida adoptada mediante la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES, instrumento por el cual se había dispuesto la supresión de la asignación.

Con esta presentación, el Gobierno nacional buscará que el máximo tribunal intervenga en la controversia judicial y determine la validez de la decisión administrativa que había dado de baja el beneficio.

El caso se inscribe en un debate de alcance institucional y previsional, ya que involucra la interpretación de las normas que regulan las asignaciones vitalicias a exmandatarios y sus derechohabientes.

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

