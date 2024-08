Neuquén estudia comenzar anticipadamente el ciclo lectivo 2025

La ministra de Educación, Soledad Martínez, señaló en medios radiales que ” Neuquén fijó un calendario escolar para ese año de 184 días de clases, más allá de lo que efectivamente logremos concretar en el año. Pero el objetivo es que podamos tener un calendario de 190 días. Y eso nos obliga a anticipar el inicio del ciclo lectivo para poder garantizarlo, porque, insisto, que finalizando el ciclo lectivo el 20 de diciembre tenemos poco tiempo para pensar en extender el ciclo lectivo de este año, poco tiempo material”.

Martínez dijo además que “la educación es una prioridad para el gobierno de la provincia y más allá de que hemos ratificado la ley que crea este adicional, que la hemos reglamentado y eso fue parte de lo que presentamos en esa mesa, que es el motivo principal de este conflicto, nos parecía que no podíamos agotar la instancia del diálogo como nos parece que no podemos en adelante. No lo hicimos nunca en estos meses y no lo haremos”.

“Ya hicimos la convocatoria, esperábamos que, en particular las convicciones sindicales, porque también está claro que una cosa es una perspectiva con la que las convicciones sindicales analizan su relación en este caso con el gobierno y otra es la relación que tienen los y las docentes con el gobierno, que no se expresa ni de la manera ni con las acciones con las que en las asambleas para propios y ajenos suele transitar”, dijo

Agregó que “los niveles de adhesión al paro son verdaderamente muy muy menores, no tenemos ninguna escuela cerrada, tenemos que evaluar ahora cuántas situaciones particulares habrá que resolver, atender, es algo que estamos mirando con detalle y es algo que estamos mirando con determinación para poder atender y acompañar. Bien, pero si hay chicos sin clases, no hay escuelas cerradas, si hay chicos que hoy no tienen clases. Se va a descontar, ya se cerró, ya se hizo el cierre administrativo de los días en los que los docentes se ausentaron por medidas de fuerza, porque estamos con la semántica de una manera”..

“Para esta semana hemos habilitado una instancia rápida en la Dirección de Recursos Humanos que en cada distrito funciona para que sea esa dirección la que sistematice estos heridos de devolución o de no carga para aquellos docentes que han ido a trabajar. Así que tenemos mecanismos fáciles que nos permiten una rápida respuesta más allá de la lógica, el lógico malestar o la incomodidad que genera el que se ha cargado un día descuento para aquel que ha ido a trabajar. Es rápido el mecanismo para la devolución. Cualquier ausencia, no importa cuál sea la razón de la que se trate, es una novedad que nosotros entendemos que los equipos directivos tienen que informar; acotó

Finalizó diciendo que “la discusión es que hace algunos años, varios ya, el sindicato y algunos equipos directivos, se sostiene, entienden que la media fuerza no es una novedad porque es una acción colectiva y no es una acción individual. Por supuesto, nosotros lo hemos discutido, hemos hecho circular, justamente unas circulares de presidencia del CPE para ratificar que esta ausencia como otra es una novedad y debe informarse”.

LU5 Línea Abierta