jueves, octubre 9, 2025
Milei apoyará la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz

POLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que firmará la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para el intercambio de rehenes y prisioneros.

Milei destacó que su decisión responde al “reconocimiento a la extraordinaria contribución de Trump a la paz internacional”.

El anuncio se conoció después de que el exmandatario estadounidense confirmara la primera fase del Plan de Paz para Medio Oriente, que incluye la liberación de 20 rehenes israelíes y el retiro parcial del Ejército de Israel de territorio palestino en un plazo de 72 horas.

Redacción
Redacción

