Martín Caparrós reveló que padece ELA

El periodista y novelista Martín Caparrós reveló que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Lo supe hace dos años y medio”, precisó, así como también que únicamente su actual pareja conocía la enfermedad que padece el escritor.

Caparrós aseguró este sábado que el transcurso de su enfermedad está abordado en su último libro publicado, Antes que nada (Literatura Random House), que estaría determinado a dar a conocer su padecimiento.

“Lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas”, señala en una entrevista concedida en su casa de Madrid al medio La Vanguardia.

El cronista había dejado traslucir algún problema de salud ante la prensa argentina en mayo pasado, cuando en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum explicó por qué motivo debía desplazarse ya en silla de ruedas.

“Tengo un problema neurológico por el cual los músculos de las piernas no me sostienen como deberían, no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque yo les doy las órdenes que siempre les he dado, y que uno da a sus partes del cuerpo sin pensarlo, y no lo hacen”, sostuvo en aquel momento.

Este sábado confirmó que la enfermedad que padece es Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). También explicó por qué únicamente lo sabía su actual pareja, Marta Nebot: “No quise que los amigos me vieran como un moribundo. Sólo se lo dije a Marta cuando lo supe hace dos años y medio”.

A su vez, brindó detalles de cómo es transitar la enfermedad que padece: “Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar”.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cuáles son sus síntomas?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las neuronas en el cerebro y la médula espinal, causando pérdida del control muscular. Puede afectar a adultos de cualquier edad, pero la mayoría de los diagnosticados con la enfermedad tienen más de 40 años, con la mayor incidencia entre los 50 y los 70 años de edad.

Se trata de la misma enfermedad que aqueja a Esteban Bullrich y que sufrieron los escritores Roberto Fontanarrosa y Ricardio Piglia. También se la diagnosticaron a Stephen Hawking cuando tenía 21 años, antes de construir una impresionante carrera como astrofísico.

En un principio, la ELA suele manifestarse en las manos, los pies o las extremidades y luego se extiende a otras partes del cuerpo. A medida que la debilidad muscular avanza, y eventualmente la parálisis, se ven afectados los miembros inferiores y superiores, lo que genera dificultades para hablar, comer y respirar (debido a debilidad de los músculos respiratorios), lo que afecta severamente la calidad de vida.

Sus síntomas varían de acuerdo a las neuronas que afecta. Entre los más frecuentes se encuentran: dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua, cambios cognitivos y de comportamiento.