Fracasaron pedidos de UP y la izquierda para interpelar a Sandra Pettovello en Diputados

En el arranque del comienzo de la sesión de este martes en Diputados, fracasaron pedidos de la izquierda y Unión por la Patria para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea interpelada en la Cámara baja por el escándalo sobre los alimentos almacenados, lo que provocó la renuncia de funcionarios de su cartera.

El primer planteo lo realizó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño. Al tratarse de un apartamiento del reglamento, para incorporar el proyecto al temario, se requerían de las tres cuartas partes de los votos.

El pedido resultó rechazado con 120 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones. Además de la izquierda, votaron positivamente los legisladores de Unión por la Patria y dos del bloque Por Santa Cruz. También hubo votos positivos dentro de Hacemos Coalición Federal, como de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; y dentro de la UCR, del grupo que responde a Facundo Manes. No obstante, tanto en UCR, HCF como Innovación Federal sus miembros se dividieron entre votos a favor, en contra y abstenciones. Por su parte, La Libertad Avanza, el Pro y el resto de sus aliados se opusieron.

Del Caño reclamó que Pettovello se presente “para dar explicaciones frente a la gravísima situación que se ha dado con más de 5 millones de kilos de alimentos, que desde hace meses están guardados en galpones en la provincia de Buenos Aires y Tucumán”.

“Mientras informes indican que la pobreza ha aumentado al 55% en nuestro país, alcanzando a más de 24 millones de personas, el Gobierno de Javier Milei y su ministra se guardan los alimentos”, enfatizó y se refirió además a “las gravísimas acusaciones que hay dentro del Ministerio, que ha llevado a la renuncia de funcionarios como (Pablo) De la Torre”.

En ese sentido, habló de la denuncia por sobresueldos a partir de contratos irregulares y lanzó: “Se la pasan hablando contra la corrupción y ya hay escándalos en el Gobierno a poco meses de haber asumido”.

Antes de la votación nominal, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que se iba a oponer. “Los hechos de todos estos días donde vemos internas en un tema tan delicado y tan trascendente como los alimentos ameritan explicaciones del Poder Ejecutivo. La ministra Pettovello debería dar explicaciones públicas más allá de la que dio en los medios de comunicación. No vamos a acompañar este pedido para interpelarla en el recinto, pero esperamos que las autoridades de las comisiones correspondientes la inviten y que la ministra decida venir, porque merecemos todos saber qué pasó con un tema tan delicado”.

Más adelante, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a insistir con otro apartamiento del reglamento en el mismo sentido. “Me extrañó la votación que tuvimos”, confesó y consideró que “no hay todavía real dimensión en torno a lo que está pasando con este tema” que “todos los días tiene una arista más”.

“Cuánto más oscurantismo haya, cuánto más se intente ocultar, más se va a incrementar el escándalo”, opinó el santafesino y afirmó que “el propio oficialismo lo que debería estar haciendo es ponerle fecha a esto, y si no quieren que sea en el recinto, deberían estar poniendo fecha inmediata en las comisiones”.

Además, Martínez apuntó que este miércoles para la reunión convocada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública “tienen la enorme oportunidad de traerla a Pettovello”.

Luego se votó el apartamiento, que también resultó rechazado con 115 votos positivos, 87 negativos y 22 abstenciones.

Avanzada la sesión, durante las cuestiones de privilegio, la diputada del FIT Romina del Plá planteó una contra Pettovello porque “atacan a las organizaciones para tapar el crimen que están cometiendo al dejar completamente desguarnecida a la población. Y lo disimulan tratando de acusar a las víctimas, criminalizar a aquellos que enfrentan a estas políticas de ajuste”.

Además, denunció un “allanamiento ilegal al Partido Obrero que trata una vez más de pretender que las organizaciones políticas nos callemos la boca. No lo van a lograr”.

La legisladora criticó eufórica la “la política criminal de Milei y sus secuaces”, y anticipó que llevarán la denuncia de este allanamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No es un mecanismo habitual para nosotros, pero entendemos que hay un salto en calidad. No vamos a permitir convertir a nuestro país en este país en los que se persigue y se encarcela a la oposición política”, subrayó.

Desde La Libertad Avanza Lorena Villaverde planteó una cuestión de privilegio contra Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que brindó su “total apoyo” a la ministra Pettovello. Habló de “cinismo y caradurez” por las declaraciones de la expresidenta. “Hay que tener cara de piedra para darle lecciones al presidente de la República sobre cómo organizar el Ministerio que se ocupa de la asistencia a los más vulnerables, y sobre cuál debería ser el perfil de los funcionarios en los que debería confiar”, señaló.

Aclaró que no iba a citar los casos de corrupción que involucraron a los funcionarios kirchneristas, como así tampoco a “los funcionarios que no funcionaron”, pero remarcó que no iba a dejar pasar “que nos vengan a dar cátedra de cómo organizar la asistencia cuando ustedes generaron un sistema perverso, corrupto e indigno, que lo único que hizo fue someter más aún a los vulnerables y empoderar política y económicamente a esos gerentes de la pobreza que han lucrado con la necesidad de los más pobres”.

Más tarde, en otra de las cuestiones de privilegio contra Pettovello, la diputada de UP Natalia Zaracho apuntó que “acá no hay una discusión de disputa política, acá hay una cuestión humana: que es que la gente tenga para comer. Nosotros no queremos que echen a ningún funcionario, queremos que los alimentos se repartan”.

La dirigente del Frente Patria Grande, que responde a Juan Grabois, le pidió al presidente Javier Milei “que deje de estar haciéndose el líder mundial y se dedique a conocer las provincias, que vaya a los barrios populares, que agarre la llave de los comedores con la ministra y vaya a cocinarle a la gente. O mínimo, que vaya a dar la cara a la gente y diga que ‘el mercado va a salvarlos’, que yo la verdad no lo veo”. “A mí la teoría del derrame no me cierra y cuando algo no te cierra es porque te están cagando”, lanzó.

Finalmente, le agradeció a Grabois porque “presentó en febrero la primera denuncia; si no hubiese denunciado él, hoy no estaríamos hablando de esto”.

“No le conocemos la voz. Ha demostrado una enorme insensibilidad y crueldad. Debe dar explicaciones aquí”, señaló por su parte el diputado Esteban Paulón al intervenir. Y agregó: “Parece mentira que en un país que produce alimentos para 300 millones de personas, estamos discutiendo hoy cómo se vencen 300 mil kilos de leche en polvo, y como cientos de miles de niños y niñas se van a dormir sin comer o llegan a la escuela a la mañana sin haber tomado un vaso de leche. Pero no escuchamos la voz de la ministra. Por eso, impulsamos un proyecto para que venga al recinto”.

Exministra de Desarrollo Social durante la gestión anterior y cuestionada por el actual, la diputada Victoria Tolosa Paz criticó el “incumplimiento de la política social” del Gobierno. “Las políticas alimentarias no son únicamente comprar y distribuir alimentos, que por cierto hay que hacerlo”, expresó y dijo también que “no basta con venir a decir aquí que han aumentado la Tarjeta Alimentar, que fue creada por nuestro Gobierno”.

“Traigan la política alimentaria que traigan, pero escriban un programa, lleven adelante con método esa acción política”, reclamó y resaltó que hubo “una enorme cantidad de mentiras que se van acumulando en el tiempo” en torno a los alimentos almacenados.

En ese sentido, recordó que cuando dejó el cargo “en la auditoría de corte ya constaba qué había en los depósitos” y era “información pública que daba cuenta de los millones de kilos de alimentos que había”. “Fuimos responsables a la hora de dejar 5 mil toneladas de alimentos para que esta gestión, con la que no acuerdo, tuviese la posibilidad de llevar alivio donde el pueblo lo necesita”, agregó.