Dólar blue volvió a superar los mil pesos y los dólares financieros no reaccionan

El dólar blue se mantuvo firme durante gran parte de la jornada y saltó al final del día para superar otra vez el piso de los mil pesos y terminar a $1.005 para la venta. Un aumento de $10 respecto del cierre del viernes. Por su parte, los dólares financieros siguen sin repuntar y volvieron a bajar un 2% en promedio.

El MEP perdió unos dieciséis pesos o (1,6%) y se ubica en $984,53, mientras el Contado con liquidación retrocede más aún un 2,55% hasta los $1.022,19. La corrección que tuvo hoy el tipo de cambio mayorista compensó, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana y es igual a la del lunes pasado.

La cotización cerró en los $848, con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 18,5%, mientras que para el MEP 16,1% y para el CCL 20,54%. El valor del billete en el Banco Nación es de $867 y en el promedio de los bancos informado por el BCRA fue de $894,34. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de 1.387,20.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US 449,28 millones, de los cuales la autoridad monetaria se hizo en otra fuerte compra de 271 millones de dólares. En marzo acumula compras por US$ 1.370 millones y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 9.862 millones. De continuar el promedio semanal de compra, en las próximas dos ruedas pasará la cifra de US$10.000 millones.

La novedad del día se dio por la autorización para las empresas que califican como MiPyME con deudas registradas hasta u$s 500.000 en el padrón, para que accedan al MLC para saldar sus deudas por un máximo temporal de u$s 100.000. Hasta el 9 de marzo había sido de u$s 50.000.

De esto debería desprenderse una mayor dificultad para el Centra para hacerse de dólares en el segmento de contado. Las reservas brutas del BCRA aumentaron 141 millones y alcanzaron los US$ 28.357 millones.