Culminó la Cumbre Mundial sobre la Transición Energética en Brasil

La Cumbre Mundial sobre la Transición Energética (WSoET) concluyó en Fortaleza, Brasil, con la firma de la Declaración de Ceará, un documento que insta a gobiernos, empresas, ONGs y comunidades a impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de energías limpias, como el hidrógeno verde, para construir un futuro sostenible, justo y resiliente.

El evento, organizado por el Global Institute for the Future, la Advanced Leadership Foundation (ALF), Winds for Future y el Estado de Ceará, reunió a más de 100 ponentes y líderes internacionales en 24 mesas de debate, 8 mesas de trabajo y 4 conferencias magistrales.

En el cierre de la Cumbre se firmó la Declaración de Ceará, un documento activo al cual adhirieron Gibraltar; el Ministerio de Energía de Paraguay; las provincias de Córdoba y Neuquén; con la presencia del Ministro Gustavo Medele, el ex presidente de Túnez, Mehdi Jomaa; la ex mandataria de Ecuador, Rosalia Arteaga; el ex presidente de Costa Rica, Juan Alvarado; el ex mandatario de Eslovenia, Danilo Turk; la congresista de Estados Unidos, Linda Sánchez y el Secretario de la OCDE, Ángel Gurría, entre otros.

La Declaración de Ceará incluye compromisos clave como:

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero según los objetivos del Acuerdo de París .

. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, como solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y hidrógeno verde .

. Garantizar una transición energética inclusiva, protegiendo a las comunidades vulnerables y generando empleos verdes.

Fortalecer la cooperación regional e internacional para compartir recursos y conocimientos.

Impulsar inversiones privadas y financiamiento en proyectos de energías renovables.

Entre los firmantes del documento se encuentran gobiernos como los de Neuquén y Córdoba (Argentina), Gibraltar y Paraguay; figuras como el exmandatario de Costa Rica Juan Alvarado, el exlíder de Túnez Mehdi Jomaa, la exmandataria ecuatoriana Rosalía Arteaga, y representantes de la OCDE y el Congreso de Estados Unidos.

Hacia un cambio global

La Declaración enfatiza que la transición energética es una responsabilidad compartida y una oportunidad única para transformar las economías y enfrentar los desafíos climáticos. “Unidos en propósito y acción, podemos beneficiar a las generaciones actuales y futuras”, concluye el documento.