Cabify, primera app en cumplir con la normativa local

La Municipalidad de Neuquén confirmó que Cabify quedó registrada oficialmente para operar en la ciudad, convirtiéndose en la primera aplicación en cumplir con todos los requisitos legales y administrativos exigidos.

El municipio informó que la empresa superó el proceso de verificación técnica y documental, lo que marca un paso en la regulación del transporte por aplicaciones bajo la ordenanza vigente.

Con esta habilitación, Cabify podrá ofrecer un servicio legal y regulado, con garantías de seguridad para los usuarios y condiciones laborales formales para los conductores.

La Municipalidad señaló además que se siguen evaluando otras plataformas interesadas en sumarse al registro oficial para ordenar el sistema de movilidad y fomentar una competencia equilibrada.