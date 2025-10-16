spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Cabify, primera app en cumplir con la normativa local

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad de Neuquén confirmó que Cabify quedó registrada oficialmente para operar en la ciudad, convirtiéndose en la primera aplicación en cumplir con todos los requisitos legales y administrativos exigidos.

El municipio informó que la empresa superó el proceso de verificación técnica y documental, lo que marca un paso en la regulación del transporte por aplicaciones bajo la ordenanza vigente.

Con esta habilitación, Cabify podrá ofrecer un servicio legal y regulado, con garantías de seguridad para los usuarios y condiciones laborales formales para los conductores.

La Municipalidad señaló además que se siguen evaluando otras plataformas interesadas en sumarse al registro oficial para ordenar el sistema de movilidad y fomentar una competencia equilibrada.

Redacción
Redacción

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

