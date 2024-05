Hubo despacho en la Legislatura para el cobro de peaje en las rutas neuquinas

La comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó un despacho en mayoría y otro en minoría para habilitar la implementación de un sistema de peajes en rutas provinciales que permita mantener, reparar y ampliar los tramos que priorice el poder Ejecutivo. El despacho por la mayoría contó con el acompañamiento de los bloques DC-Comunidad, Avanzar, Arriba Neuquén, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Juntos y el MPN. En tanto que el presentado en minoría obtuvo el voto de la legisladora Lorena Parrilli. Ahora ambas iniciativas deberán ser tratadas en la próxima sesión ordinaria de la Cámara.

Durante el debate, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) recordó que se trata de la aplicación de un sistema de cobro sobre las patentes de vehículos a través de un sistema de cámaras que capta las patentes de los vehículos y vincula al propietario con un mail o una aplicación para garantizar el pago por el uso de la traza. Al hablar, destacó que en una primera etapa se priorizarán rutas que conectan a la formación Vaca Muerta y poder recaudar recursos a través del tránsito de cargas que circula por las mismas.

Respecto al tipo de tránsito que deberá abonar, Lépore explicó que la normativa no es taxativa respecto a la exclusión del tránsito liviano al indicar que la reglamentación de la normativa deberá expedirse al respecto. No obstante remarcó que la intención es que los vehículos livianos radicados en Neuquén no abonen por el uso de las mismas.

Por su parte, Lorena Parrilli (UxP) presentó un despacho en minoría al objetar la falta de definiciones de la normativa respecto al tipo de vehículo alcanzado y a la necesidad de hacer recaer en las grandes operadoras de la cuenca el costo del mantenimiento vial. Para ello propuso sustituir el peaje por la figura de un canon especial del que queden expresamente exentos todos los vehículos que pertenezcan a empresas englobadas en el Compre Neuquino.

A su turno, desde el MPN, Claudio Domínguez apoyó el despacho de la mayoría y pidió incorporar entre las facultes que se otorgan al Ejecutivo la posibilidad de licitar en forma conjunta con municipios y con jurisdicciones vecinas para no caer en una doble imposición de cobro u otorgarle a los transportista la opción de utilizar tramos urbanos para evitar el cobro de un peaje.

Sobre estos puntos, señaló que la traza de la ex ruta 22 depende del municipio capitalino y su uso no se encuentra alcanzado por la normativa. En tanto que al hacer referencia a la habilitación que Río Negro tiene para instalar un sistema similar en las rotondas del tercer puente o en los accesos a la ruta 151, Neuquén no puede ejercer una doble imposición y se debería trabajar en forma conjunta tanto para el cobro como para establecer las áreas de pesaje.

A la vez, el legislador del PRO-NCN, Marcelo Bermúdez, diagnosticó que la provincia debe realizar un relevamiento seria para decidir los tramos de rutas que son necesarios priorizar. Lo dijo al indicar que las concesiones viales rentables resultan escasas en el país por tener que abarcar grandes dimensiones en las que circulan una reducida cantidad de automóviles. En ese sentido, sostuvo que los tramos a concesionar deben contemplar una carga importante de vehículos que circulen, y no focalizar la norma en las exenciones de pago que se deben aplicar.

Pasan al recinto

En la reunión, el cuerpo también aprobó las iniciativas de cobro de canon por uso y aprovechamiento del agua para la generación de energía eléctrica; la regulación de alojamientos de alquiler por corto plazo, la modificación a la ley de recupero financiero; el Programa de Promoción de Productos Neuquinos” para impulsar el comercio regional y un proyecto de resolución para conocer los avances en las obras para construir un puente sobre el río Agrio.